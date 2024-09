Erve in lutto per l’improvvisa scomparsa di Vittorio Bolis, aveva 75 anni

Alpino ed ex operaio comunale, è morto nel pomeriggio di lunedì

I funerali saranno celebrati mercoledì 18 settembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Erve

ERVE – La piccola comunità di Erve in lutto per la morte di Vittorio Bolis. Ex operaio del comune dal 1982 al 2004 e alpino, “Vito” era molto conosciuto e amato da tutti in paese per il suo carattere estroverso capace di strappare sempre un sorriso. Vittorio Bolis, 75 anni, se n’è andato all’improvviso nel pomeriggio di ieri, lunedì. Era il proprietario della storica Trattoria Il Barile e mentre scendeva dal sentiero dietro il locale è scivolato battendo il capo. Il decesso è stato constatato dal personale della Croce Rossa di Lecco.

La notizia ha lasciato sgomento l’intero paese e, in particolare, il gruppo alpini di cui faceva parte da sempre. Sono in tanti a ricordarlo in questo triste momento e la scuola scomparsa lascerà un vuoto nell’intera comunità. “Ho perso un amico e ancora non riesco a crederci, ci eravamo sentiti sabato per un saluto come spesso accadeva – ha ricordato il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi -. Molte persone e molti ragazzi ervesi lo ricorderanno, la sua casa era sempre aperta con il suo pappagallo ‘Pedro’ in bella mostra. Vederla chiusa metterà molta amarezza e rimpianto in tutti noi”.

Vittorio Bolis lascia i fratelli Mariangelo ed Ettore, le cognate Ausilia e Alessandra, gli affezionati nipoti e pronipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 18 settembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Erve.