Frana a Varenna, nuovi sopralluoghi. Riapertura ancora lontana

Proseguono le valutazioni del versante e dei danni riportati dalle infrastrutture

La data della riapertura ancora non c’è. Si attendono aggiornamenti domani

VARENNA – Ancora presto per dire quando riaprirà la strada provinciale, lo stesso vale per la circolazione dei treni: a distanza di qualche giorno, proseguono i sopralluoghi sul versante dove lo scorso venerdì si è staccata l’imponente frana caduta in località Fiumelatte di Varenna.

Nella giornata di ieri, l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha elitrasportato e verricellato tramite tecniche alpinistiche il personale tecnico della Provincia di Lecco, Rfi e degli enti preposti a intervenire nella zona impervia interessata dal movimento franoso. Operazioni complesse che sono servite per valutare la situazione del fronte franoso e lo stato delle gallerie – stradale e ferroviaria – travolte dallo smottamento. Serviranno altri accertamenti prima di avere un quadro completo.

“Sono in corso ulteriori valutazioni – spiega Matta Micheli, vice presidente della Provincia e delegato alla viabilità – per verificare la situazione sul versante, capire quali disgaggi saranno necessari per rimuovere il materiale instabile e permettere successivamente di eseguire in sicurezza i lavori necessari a livello delle gallerie, quindi lo sgombero del materiale caduto e gli interventi di ripristino delle infrastrutture”.

Come detto, ad oggi non sono ancora note le tempistiche di riapertura della viabilità così come della circolazione ferroviaria che continua a servirsi di autobus per la tratta Lecco-Colico.

Da RFI fanno sapere che i tecnici della società ferroviaria stanno proseguendo negli accertamenti e si stanno effettuando i primi interventi. Maggiori indicazioni sono previste per la giornata di domani, mercoledì.