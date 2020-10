Galbiate, incidente auto moto alla rotonda: feriti due ragazzi

Il sinistro è avvenuto alla rotonda davanti al cimitero di Galbiate

In ospedale due ragazzini in sella a una moto da enduro

GALBIATE – Incidente auto moto poco dopo le 18 di oggi, martedì, in via IV novembre, in corrispondenza della rotonda situata vicino al cimitero. L’esatta dinamica dello scontro è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che l’incidente sia stato originato da un mancato rispetto delle precedenze.

Ad avere la peggio i due minorenni in sella a una moto da enduro. Soccorsi sul posto dal personale sanitario, inviato dalla centrale operativa di Areu, i due ragazzi (un maschio e una femmina) sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Presenti in via IV novembre anche i vigili del Fuoco di Lecco.