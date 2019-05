GARLATE – E’ stata investita mentre stava attraversando la Sp 72, subito dopo la rotonda del Ruminon. E’ successo oggi, giovedì 2 maggio, poco dopo le 15. Ferita una donna di 85 anni.

Sul posto un’ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello mentre da Bergamo si è alzato in volo anche l’elisoccorso, atterrato nel vicino prato in riva al lago di Garlate. Dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’anziana è stata sbalzata a terra dopo l’urto con un’auto che era appena uscita dalla rotonda procedendo in direzione Lecco.

In base a quanto è stato possibile apprendere direttamente sul posto sembrerebbe che la macchina si fosse fermata per far attraversare la donna sulle strisce pedonali ma è stata tamponata da un altro veicolo che proveniva nella stessa direzione. Inevitabile quindi poi l’urto con la donna che stava attraversando la strada. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Olginate intervenuti per i rilievi. Rallentato anche il traffico, soprattutto in direzione Lecco.