Giovane investito a Calolzio, soccorsi in azione in corso Europa

L’incidente poco prima delle 21 sulla Lecco-Bergamo in frazione Foppenico

Un 27enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

CALOLZIOCORTE – Paura nella serata di ieri, 10 luglio, a Calolziocorte per un giovane investito in corso Europa, all’altezza dell’incrocio con via Battisti, a Foppenico. L’allarme è scattato poco prima delle ore 21, sul posto sono intervenute l’ambulanza dei Volontari del Soccorso e l’automedica da Lecco. Il 27enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).