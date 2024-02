Il cordoglio della Calcio Lecco per la prematura scomparsa di due giovani tifosi

La società bluceleste si unisce al dolore dei famigliari di Simone Combi e Nicholas Combi

LECCO – “Sono mancati all’affetto dei loro cari troppo prematuramente e dei tanti amici con cui hanno condiviso la passione per i colori blucelesti. Tutta la famiglia Calcio Lecco si unisce al dolore dei familiari e amici dei ragazzi Simone Combi e Nicholas Combi, scomparsi questa notte in un tragico incidente”.

Con un comunicato ufficiale la società di via Don Pozzi si unisce al cordoglio per la morte dei due giovani valsassinesi di 21 e 22 anni tifosissimi del Lecco deceduti questa notte in un tragico incidente stradale avvenuto a Lecco (Vedi Articolo).