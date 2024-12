Imbersago, incidente zona curva Moratti: coinvolte due auto

L’incidente è avvenuto giovedì poco prima delle 19

Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e carabinieri

IMBERSAGO – Incidente poco dopo la curva Moratti poco prima delle 19 di ieri, giovedì 5 dicembre. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, due auto si sono scontrate frontalmente.

Da quanto è stato possibile apprendere, e che dovrà trovare conferma dai rilievi dei militari, la Jeep di colore bianco stava viaggiando da Robbiate verso Imbersago quando, all’altezza della svolta in via Castelbarco (la strada che conduce al centro del paese) è avvenuto lo scontro con la Ford Focus di colore grigio in marcia in direzione contraria.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio. Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza della strada mentre l’intervento di pulizia è stato poi affidato agli operatori dell’Mpm Group.

Inevitabili i disagi alla circolazione, causati dalla presenza in mezzo alla carreggiata delle auto urtate.