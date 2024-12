Incendio boschivo in Valvarrone, Vigili del Fuoco al lavoro

Le fiamme sono divampate in località Vestreno

Al momento nessun abitante è stato sfollato

VALVARRONE – E’ in corso dal pomeriggio di oggi, 20 dicembre, un importante incendio boschivo nel comune di Valvarrone, in località Vestreno vicino al bacino, la grande cisterna d’acqua situata sopra il paese. Sul posto per domare le fiamme stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con ben cinque squadre, inviate con mezzi antincendio boschivi e autobotti, da Bellano e Valmadrera.

Tra gli abitanti, mentre scriviamo, non risultano sfollati. In accordo con pompieri e i Carabinieri, il sindaco ha deciso di non evacuare la zona, dando la possibilità di uscire solo per comprovate ragioni. Il forte vento contribuisce a rendere più complicata la situazione.