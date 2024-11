Incidente a Robbiate poco prima della Sernovella: soccorso 44enne

E’ successo oggi, venerdì, intorno alle 18

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate

ROBBIATE – Incidente poco dopo le 18 di oggi, venerdì 22 novembre, lungo via Milano poco prima del passaggio a livello della Sernovella.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, una Fiat di colore azzurro si è ribaltata su un fianco dopo l’urto con un altro veicolo.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, i cui sanitari hanno poi trasportato il ferito all’ospedale San Leopoldo Mandic per accertamenti.

Allertati anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza della strada mentre le attività di pulizia e ripristino della carreggiata sono state affidate agli operatori di Mpm Group.