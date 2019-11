Incidente all’uscita del Barro: tutti in coda sulla SS36

LECCO – Incidente all’uscita della galleria del Monte Barro poco dopo le 10.30 di questa mattina, sabato. Fortunatamente l’incidente non ha fatto registrare alcun ferito: per cause ancora da accertare, un automobilista ha perso il controllo della propria auto ed è uscito di strada proprio in corrispondenza dell’ultimo tratto della galleria del monte Barro. Sul posto si è subito portata una pattuglia della stradale di Bellano che ha provveduto a chiudere la galleria del Monte Barro per permettere di svolgere le operazioni di soccorso in tutta sicurezza. Inevitabile quindi la formazione delle code lungo la SS36. La strada verrà riaperta non appena arriverà il carro attrezzi per la rimozione dell’auto incidentata.