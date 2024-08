Incidente sul lavoro. A Lissone, due feriti gravi per un ritorno di fiamma

L’incidente, causato da un frigorifero, ha coinvolto due dipendenti che ora si trovano in ospedale con ustioni gravi

LISSONE – Grave incidente sul lavoro questa mattina, venerdì, a Lissone, dove due uomini sono rimasti feriti a seguito di un infortunio avvenuto presso il ristorante “Circo Loco” in via Trieste. Alle 11:15 circa, un ritorno di fiamma, inizialmente segnalato come “esplosione”, ha coinvolto due dipendenti del locale, causato, secondo le prime ricostruzioni, da un frigorifero.

Le vittime sono un uomo di 58 anni e un altro di 55. Il primo ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto, al torace e agli arti inferiori e superiori, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Il secondo, anch’egli in codice giallo, ha subito ustioni di primo grado al volto e agli arti ed è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso, un’automedica, due ambulanze, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS).

Solo due giorni fa, sempre in provincia di Monza e Brianza, si è verficato un’altro incidente sul lavoro dall’esito ancor più drammatico, nel quale un giovane di 22 anni ha perso la vita, rimastro incastrato mortalmente in un nastro trasportatore destinato alla compattazione dei rifiuti.

Questo nuovo incidente sul lavoro riaccende il dibattito sulla necessità di controlli più rigorosi e misure preventive efficaci per evitare che simili eventi possano ripetersi.