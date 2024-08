Tragedia sul lavoro a Monza, morto un giovane di 22 anni

Il dramma si è consumato oggi, mercoledì, poco prima delle 16

Il 22enne è rimasto incastrato in un nastro trasportatore destinato alla compattazione dei rifiuti

MONZA – Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi a Monza, in via Comunale per Cinisello, presso l’azienda Corioni. Un giovane di 22 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore destinato alla compattazione dei rifiuti.

Il decesso è stato constatato direttamente sul posto dagli operatori di emergenza intervenuti. Il pronto soccorso è stato allertato immediatamente, e sul luogo dell’incidente sono giunti un’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per gestire la situazione e avviare le indagini del caso.

L’incidente, avvenuto intorno alle 15:57. Le autorità competenti sono ora impegnate a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e a verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul posto di lavoro.