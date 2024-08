A un anno dalla scomparsa una Messa in ricordo di Enrico Riva, storico titolare del Garage Tunnel

Sabato 24 agosto alle 17.30 verrà celebrata una Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Introbio

“La tua essenza e il tuo ricordo sopravvivranno nella memoria di tutti noi che ti abbiamo conosciuto e amato”

INTROBIO – A un anno dalla scomparsa, verrà ricordato sabato prossimo Enrico Riva, storico titolare del Garage Tunnel di Lecco. Nel 1° anniversario della morte, sabato 24 agosto alle ore 17.30 verrà celebrata una Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Introbio.

Nato a Bartesate, frazione di Galbiate, dopo il matrimonio con Giancarla Castelnuovo, si trasferì a Lecco dove diede vita allo storico Garage Tunnel, prima nella sede di via Ghislanzoni, per poi trasferirsi in Corso Promessi Sposi ad Acquate. Un’avventura imprenditoriale durata oltre 50 anni, dopo aver cominciato a lavorare a soli 11 anni come meccanico. La sua vita è sempre stata divisa tra famiglia, lavoro e la passione per la caccia. Negli ultimi anni si era trasferito a Introbio dove viveva con la moglie.

“La tua scomparsa ha lasciato un grande dolore in noi figlie, Valeria e Francesca, e nella moglie Giancarla, nei tuoi nipoti Annamaria, Beatrice e Luca, nelle tue sorelle Isa e Maria Teresa. La tua essenza e il tuo ricordo sopravvivranno nella memoria di tutti noi che ti abbiamo conosciuto e amato. Le persone non muoiono mai se le porti nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, la loro voce, ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, non lo perderai mai”.