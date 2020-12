Accoltellamento a Lecco, grave un 35enne di Civate

L’episodio di violenza è avvenuto ieri, antivigilia di Natale

L’aggressione si è consumata in via Michelangelo a Maggianico

LECCO – Grave episodio di violenza ieri, 23 dicembre, antivigilia di Natale, a Maggianico di Lecco in via Michelangelo, dove un 35 enne di Civate, C. B. le iniziali, è stato ferito all’addome con un’arma da taglio, finendo all’ospedale in gravi condizioni.

A sferrare il fendente sarebbe stato Michele Valsecchi, 25 anni, figlio di Stefano Stefanino Valsecchi, 54 anni, l’uomo che il 13 settembre aveva ucciso a colpi di pistola il 46enne Salvatore De Fazio e ferito il fratello Alfredo (50 anni).

Al momento non sono emerse ulteriori informazioni e non è possibile stabilire se quanto accaduto ieri sera a Maggianico, abbia a che fare con l’omicidio di settembre commesso dal padre.