Tempestivo intervento degli agenti che temevano per l’incolumità della 90enne

La donna, che vive da sola, era scivolata dalla sedia e non riusciva più a rialzarsi

LECCO – Nella mattinata di ieri, martedì 13 luglio, il personale della Polizia di Stato – Squadra Volanti è intervenuto in via Perpetua a Lecco, nel rione di Acquate, a seguito di una segnalazione di grida di aiuto provenienti da un’abitazione non meglio indicata.

Sul posto i poliziotti sono riusciti in breve tempo a individuare l’abitazione da cui provenivano i lamenti e chiare richieste di aiuto da parte di una voce femminile, quindi hanno subito allertato anche personale il sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.

Nell’attesa, però, la donna continuava a chiedere aiuto con tono di voce sempre più debole, cosa che ha fatto preoccupare gli agenti, tanto da far temere per la sua salute e l’incolumità.

Visto lo stato di emergenza, gli agenti hanno deciso di intervenire tempestivamente prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e di entrare nell’abitazione forzando la porta d’ingresso. Nel frangente, nella cucina al primo piano, hanno trovato una signora 90enne riversa a terra accanto alla propria carrozzina, cosciente ma palesemente stremata. I poliziotti della Volante hanno prestato subito assistenza all’anziana signora, mettendola in posizione di sicurezza, confortandola e tranquillizzandola.

La signora, che abita sola nell’appartamento, ritrovata la tranquillità, in attesa del personale medico per le cure del caso, raccontava ai poliziotti che mentre era seduta sulla sedia della cucina, nell’allungarsi per prendere le ciabatte, ha perso l’equilibrio ed è scivolata a terra. A quel punto, non riuscendo più a rialzarsi, ha cominciato a chiedere aiuto urlando, nella speranza che qualcuno la sentisse e potesse aiutarla. Anche questo è “Esserci sempre”.