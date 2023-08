Allerta meteo arancione: temporali e grandine previsti per questa sera e domani mattina

Si prevede un aumento dell’instabilità sul territorio regionale, in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali

Possibili eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti

LECCO – Allerta arancione per gran parte della Lombardia e per il Lecchese: attesi in serata e nella mattinata di domani, 4 agosto, eventi temporaleschi e grandine.

Per la seconda parte della giornata di oggi 3 agosto si prevede un aumento dell’instabilità sul territorio regionale, in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con rovesci o temporali (anche localmente di forte intensità) in transito verso Nord-Est, in possibile estensione anche sulle zone di alta pianura. Ventilazione moderata o forte sui rilievi settentrionali e su Appennino, specialmente nelle ore pomeridiane, in temporanea estensione anche alle pianure meridionali. Raffiche massime attese fino a

70 km/h sui rilevi, con i valori maggiori su Appennino.

Nel corso della prima parte della giornata di domani 4 agosto si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla Regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull’Appennino, sulle pianure meridionali e centrali.

Saranno possibili in queste fasi eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata