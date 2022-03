Ancora violenza sul Viale Turati, un ferito. ‘Botte’ anche a Brivio

Ennesimo episodio sul viale Turati a Lecco, soccorso un 48enne

Lite violenta anche a Brivio, intervengono carabinieri e sanitari

LECCO – Ancora una volta è il viale Turati a fare da sfondo ad un episodio di violenza con un ferito soccorso dal personale sanitario. Il fatto è accaduto poco prima delle 22 nelle vicinanze del piazzale dei Cappuccini.

Si sarebbe trattata di una lite tra due persone a cui si sarebbero poi avvicinate altre che non avrebbero però preso parte attiva nella disputa. Il ferito è un 48enne trasportato all’ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco.

Era invece passata la mezzanotte quando gli uomini dell’Arma sono dovuti intervenire a Brivio, in frazione Beverate, per una presunta aggressione. Da quanto appreso si sarebbe trattato di una lite tra conoscenti, ad avere la peggio è stato un 30enne assistito sul posto dai sanitari ma per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale.