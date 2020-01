Auto si ribalta nel tunnel del Barro, in quattro all’ospedale

Incidente nella notte nel tunnel del Barro

Auto si ribalta, quattro feriti

LECCO – Fortunatamente, al contrario di quanto si era pensato in un primo momento, nessuna delle quattro persone coinvolte nel ribaltamento di un’auto sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4.30 di oggi, domenica 26 gennaio, nella galleria del Monte Barro sulla SS36 in direzione Nord.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Quattro i feriti, tutti trasportati all’ospedale di Lecco: un 16enne è stato ricoverato con un trauma cranico senza perdita di coscienza; un 37enne ha riportato traumi superficiali; un 32enne è stato ricoverato con un trauma facciale, mentre un uomo di 41 anni ha riportato traumi superficiali.