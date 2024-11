Autoarticolato prende fuoco lungo la Statale 36. Chiusa la corsia in direzione nord

L’intervento si è protratto fino alle 7 di questa mattina, sabato 16 novembre

Al momento la corsia in direzione nord della SS36 risulta chiusa per consentire le operazioni di pulizia e ripristino

AGGIORNAMENTO Ore 11:05 – E’ stata riaperta la corsia di marcia in direzione nord. Resta chiusa, al momento, l’immissione nella statale 36 da Garbagnate Monastero in direzione Lecco.

GARBAGNATE MONASTERO – La chiamata al numero unico per le emergenze – che fa subito intervenire i Vigili del fuoco – arriva alle 3.30 di questa notte – sabato 16 novembre – per un autoarticolato in fiamme sulla carreggiata della Statale 36.

I vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte per spegnere le fiamme che hanno divorato l’autoarticolato trasportante materiali plastici e ferrosi.

Sul posto anche l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio per prestare le prime cure all’autista – un uomo di 43 anni che ha successivamente rifiutato il trasporto in ospedale.

Per consentire le operazioni di pulizia, risulta temporaneamente chiusa la corsia di marcia della statale 36 a Garbagnate Monastero, in direzione Nord. Chiusa, al momento, anche l’immissione nella statale 36 da Garbagnate Monastero, in direzione Lecco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.