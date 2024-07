Balordi nel cantiere dell’ex Tribunale di Lecco, le forze dell’ordine bonificano l’area

Dopo le segnalazioni, in mattinata si è svolta l’operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Identificate tre persone che bivaccavano in Piazza Affari. Annunciata una intensificazione dei controlli

LECCO – Nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 9 luglio, nel cantiere dell’ex Tribunale, in piazza Affari a Lecco, si è svolto un servizio interforze coordinato dalla Polizia di Stato. Il blitz è stato organizzato a seguito di alcune segnalazioni che riferivano di gruppi di ragazzi, a volte ubriachi, all’interno dello stabile soprattutto nelle ore pomeridiane e notturne, protagonisti di situazioni di disturbo, nonché di furti e reati predatori. Sempre nelle ore notturne, era stato segnalato che nello stabile bivaccavano persone, per lo più straniere, in condizioni di degrado igienico sanitario e con rischi per la loro stessa incolumità.

La situazione, già attenzionata da Prefettura e Questura, stava creato una condizione di degrado e di pericolo per la sicurezza urbana, con un crescente allarme sociale e criticità anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Perciò si è reso necessario un tempestivo intervento di bonifica e pulizia, con relativo sgombero dell’area.

Nella mattinata agenti della Polizia di Stato, affiancati dai militari dell’Arma dei Carabinieri e dagli agenti della Polizia Locale di Lecco, sono quindi intervenuti in piazza Affari di Lecco per “bonificare” la zona e mettere in sicurezza l’area cantiere con l’aiuto di personale specializzato che ha provveduto a chiudere lo stabile con appositi pannelli rigidi.

Sono state anche individuate e identificate tre persone di nazionalità straniera che stavano bivaccando sotto il porticato di piazza Affari, una delle quali è risultata irregolare, perciò sono state avviate nei suoi confronti le procedure di espulsione dall’Italia.

Sulla base delle decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e del relativo Tavolo Tecnico, sono stati disposti, con apposita ordinanza del Questore di Lecco Ottavio Aragona, mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica con l’impiego di equipaggi delle diverse Forze di Polizia interessate (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale), nelle fasce orarie pomeridiane e serali, dal 1° luglio per tutto il periodo estivo.