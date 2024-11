Cade e si infortuna in montagna, elisoccorsa escursionista

L’intervento verso le 10.30 sul sentiero San Carlo

In ospedale in codice verde una 27enne

LECCO – Intervento dell’elisoccorso nella mattinata di oggi, domenica, per soccorrere un’escursionista di 27 anni infortunata dopo una caduta lungo il sentiero San Carlo, nella zona della Capanna Alpinisti Monzesi.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30, allertato anche il Soccorso Alpino della stazione di Lecco. In volo si è alzato l’elicottero del 118 che ha recuperato la giovane, trasportandola in codice verde (non grave) all’Ospedale Manzoni di Lecco per le cure del caso.