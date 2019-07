Caleotto. Auto parcheggiata senza freno a mano finisce in mezzo alla strada

La vettura era in sosta negli stalli davanti al centro commerciale Merdiana

Senza conducente, ha ‘invaso’ via XI Febbraio fermandosi sullo spartitraffico

LECCO – Episodio senza conseguenze per pedoni e per le altre vetture in transito quello successo questa mattina, venerdì, nella zona del Caleotto: un’auto, che era posteggiata in prossimità del centro commerciale La Meridiana, è finita in strada sulla trafficata via XI Febbraio.

A quanto sembra, pare non fosse stato inserito il freno a mano e per questo motivo l’automezzo, per il lieve dislivello dell’area parcheggi rispetto alla strada, avrebbe iniziato a muoversi all’indietro, invadendo la carreggiata.

La vettura si è fermata grazie allo spartitraffico posizionato nel mezzo, dove le ruote si sono incagliate. La vettura è stata rimossa con il carroattrezzi del soccorso stradale.