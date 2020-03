LECCO – Camion fermo in via Amendola, intorno alle 10.30 di oggi, martedì 3 marzo. Il mezzo pesante è fermo poco prima del sottopasso ferroviario, bloccando la corsia in discesa verso il semaforo all’incrocio con via Ghislanzoni. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato. Si segnalano incolonnamenti in zona Caleotto.