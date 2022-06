Cane colpito da malore in Grignetta, recuperato dai Vigili del Fuoco

L’animale è stato male probabilmente a causa del caldo

In pochi minuti è stato soccorso dai Vigili del Fuoco in elicottero

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti in cima alla Grignetta nella mattinata di oggi, domenica 18 giugno, per soccorrere un cane in pericolo di vita, colpito da malore probabilmente a causa del caldo.

Grazie all’utilizzo del Drago 109 del reparto volo di Malpensa i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la vetta in pochi minuti per poi elitrasportare il povero animale, di nome Gustavo, in zona sicura e successivamente affidarlo alle cure del veterinario.

79enne soccorso a Maggianico

Poco prima delle 11 i Vigili del Fuoco nucleo SAF sono intervenuti sopra Maggianico insieme al Soccorso Alpino per recuperare una persona di 79 anni colpita da malore. Una volta raggiunta la persona bisognosa di aiuto le squadre di soccorso l’hanno imbarellata e trasportata vicino all’ex convento per poi consegnarla ai sanitari per le cure del caso.