Chiuso, coltre di fumo nel cielo, brucia un capanno agricolo

L’incendio è scoppiato in un orto in via Don Serafino Morazzone, Vigili del Fuoco sul Posto

In cielo una densa colonna di fumo nero

LECCO – Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, dal rione lecchese di Chiuso.



Il fumo, come appreso, è stato causato da un incendio divampato in un orto, in via Don Serafino Morazzone. A prendere fuoco un capanno agricolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e i volontari del Soccorso di Calolzio. Stando alle primissime informazioni non ci sarebbero feriti. Fortunatamente le fiamme sarebbero state fermate prima di intaccare il fieno e alcune bombole del gas sistemate vicino al capanno.

