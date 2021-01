Controlli Covid, da marzo 166 mila persone controllate e 2 mila multe

Il bilancio dei controlli dall’inizio dell’emergenza Covid a oggi

Oltre 166 mila persone controllate, 2,4 mila multe. Il prefetto: “Dimostrata responsabilità”

LECCO – Finito il 2020 e concluse anche le vacanze natalizie, ecco, diffuso dalla Prefettura, un bilancio complessivo dei controlli sul rispetto delle misure anti-Covid eseguiti da marzo, con l’inizio dell’emergenza virus, fino ad oggi.

In provincia di Lecco sono state oltre 166,4 mila le persone sottoposte a controllo dalle forze dell’ordine, 2,4 mila le sanzioni per i trasgressori, 51 le persone denunciate per aver dichiarato il falso e 14 per essersi allontanate da casa nonostante fossero sottoposte a regime di quarantena.

Numerosi anche i controlli agli esercizi commerciali: 42,9 mila in tutto, 24 titolari sono stati denunciati, per venti attività è stata disposta la chiusura provvisoria e 3 la chiusura di esercizio.

Dati che, sottolinea il prefetto Castrese De Rosa, “dimostrano che c’è stato un atteggiamento responsabile da parte dei cittadino. Poche le infrazioni anche da parte delle attività commerciali. Ora dobbiamo proseguire con lo stesso atteggiamento anche per le prossime settimane”.