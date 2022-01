Controlli Green Pass: sabato sanzionata una persona

Il bilancio della Prefettura dell’attività di controlli green pass effettuata ieri, sabato

Una persona è stata sanzionata perché non in regola con le normative anti Covid

LECCO – Una persona sanzionata per il mancato rispetto delle normative di contrasto alla diffusione dell’epidemia da coronavirus. E’ il bilancio dei controlli effettuati ieri, sabato 15 gennaio, coordinati dalla Prefettura di Lecco. Quasi trecento (per la precisione 296) i cittadini fermati per gli accertamenti da parte degli operatori di polizia, di cui uno è stato sanzionato perché non in regola con le normative inserite nel decreto legge 52 del 2021.

Sono state controllate anche 34 attività: tutto è risultato in regola e non è stato necessario prendere provvedimenti o sanzioni nei loro confronti.