Controlli, nel primo giorno di Fase 2 sanzionate 25 persone

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle misure anti-virus

Oltre mille persone controllate, 25 le multe elevate

LECCO – La Fase 2 non è un ‘liberi tutti’ e l’attenzione delle forze dell’ordine non è mancata nel primo giorno di allentamento delle misure di quarantena. Lunedì sono state sottoposte a controllo oltre mille persone che si trovavano fuori casa, venticinque di loro sono state sanzionate per mancato rispetto delle disposizioni previste per contenere il virus.

Sottoposti a controllo anche piu di 800 attività economiche, nessuna irregolarità è stata riscontrata.

IL REPORT DELLA PREFETTURA: