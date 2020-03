Coronavirus. Fontana: “I numeri non vanno bene, ecco le richieste al Governo”

Primi uomini dell’esercito in Lombardia

“I numeri non vanno bene: ecco le nostre richieste al Governo”

MILANO – “I numeri non stanno andando bene né sul fronte dei nuovi contagi né sul fronte dei deceduti”. Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana, nel punto con la stampa di pochi minuti fa, è stato molto chiaro.

“A seguito dell’incontro avuto con i sindaci abbiamo deciso di predisporre un elenco di richieste, compatibili alle nostre possibilità e competenze, che avanzeremo al Presidente del Consiglio”.

Limitazione attività fisica, chiusura di uffici e studi di professionisti, cantieri e ulteriori restrizioni alle attività commerciali. La Regione chiede anche una valutazione su quelle filiere produttive estranee a quelle essenziali per la regione e per il nostro Paese.

“Nel pomeriggio concorderemo con i sindaci e manderemo al Governo le richieste e, se saranno disattese, a nostra volta, Regione e sindaci assieme, emaneremo dei provvedimenti. Questo perché i numeri sono ancora in aumento in maniera importante”.

In città, poi, sono stati mandati i primi uomini dell’esercito, poco più di un centinaio: “Fa piacere che sia stata accolta la nostra richiesta di utilizzare l’esercito per far applicare le misure, ma il numero è limitato: con 114 militari su tutta la Lombardia si può far poco, bisogna aggiungere almeno uno zero”.