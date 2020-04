Coronavirus, Gallera: “Trend dei contagi stabile”. 1598 casi in più in Lombardia, 34 a Lecco

L’assessore regionale: “Ora dobbiamo dare una spallata al trend di crescita”

Cala il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ma aumentano ancora, purtroppo, i morti

LECCO – “I dati sono in linea con quelli di ieri. Ma abbiamo bisogno di dare una spallata a questo trend. E possiamo farlo solo continuando a rispettare le regole di distanziamento sociale”. Sono le parole pronunciate questo pomeriggio, sabato, dall’assessore al Welfare Giulio Gallera nel corso del consueto appuntamento con la diretta Facebook per aggiornare sulla diffusione dell’epidemia da covid 19. Il numero di persone contagiate, in Lombardia, è salito a 49.118 con un incremento di 1598 persone rispetto a ieri. Aumentati anche i tamponi effettuati, pari a 141.877. “Sono cresciuti anche i pazienti ricoverati, pari a 12.002 persone ma abbiamo un dato molto positivo, ovvero quello relativo alla diminuzione, di ben 55 unità, del numero di persone ricoverate in terapia intensiva”.

In crescita anche i decessi, pari a 8.656. “Purtroppo sappiamo che questo sarà uno degli ultimi dati a decrescere visto che molte persone sono ricoverate da diverse settimane”. Per quanto riguarda la provincia di Lecco invece l’incremento è stato pari a 34 con un totale di 1.628 casi. Gallera ha poi sottolineato il grande lavoro svolto dalle Usca e il servizio di supporto alle persone dimesse ma non ancora guarite mettendo a disposizione dei degenti in sorveglianza attiva alberghi e strutture, tra cui anche l’ospedale di Bellano.

ECCO I DATI NEL DETTAGLIO

i casi positivi sono: 49.118 (+1.598)

i decessi: 8.656 (+345)

i dimessi e in isolamento domiciliare 27.134, di cui 13.242 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 13.892 per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

in terapia intensiva: 1.326 (-55)

i ricoverati non in terapia intensiva: 12.002 (+200)

i tamponi effettuati: 141.877 (+6.826)

I CASI PER PROVINCIA

BG: 9588 (+273)

BS: 9.180 (+166)

CO: 1.319 (+63)

CR: 4.154 (+57)

ieri: 4.097 (+123) l’altro ieri: 3.974 (+33) LC: 1.628 (+34)

LO: 2.238 (+24)

MB: 2.935 (+161)

MI: 10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano citta' (+178)

MN: 1.981 (+97)

PV: 2.499 (+168)

SO: 563 (+26)

VA: 1.148 (+63)

e 1.066 in corso di verifica