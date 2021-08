Incidente in mattinata sulla SS36: rallentamenti in direzione Lecco

Cinque le persone coinvolte, ma nessuna ha riportato traumi gravi

Traffico e code per chi viaggia in direzione Lecco, traffico deviato temporaneamente a Costa Masnaga

COSTA MASNAGA – Lo schianto fra due auto lungo la Statale 36 ha coinvolto cinque persone. L’incidente si è verificato questa mattina, domenica 29 agosto, intorno alle 8.45, nel tratto fra Costa Masnaga e Garbagnate Monastero, in direzione nord.

Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze per soccorrere le tre donne e i due uomini coinvolti. Stando alle prime informazioni nessuno di loro avrebbe riportato traumi o ferite gravi. Solo in due (Una 56enne e una 54enne) sono state trasportati in codice verde in ospedale.

Sul posto anche la polizia stradale di Milano per gli accertamenti. Si registrano rallentamenti in direzione Lecco. Il traffico, fa sapere Anas, è stato temporaneamente deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Costa Masnaga.