Il report dei controlli settimanali di polizia per l’emergenza Covid

Nel lecchese un’attività sanzionata e tre cittadini denunciati

LECCO – Proseguono i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto della norme anti-contagio previste e in quest’ultima settimana trascorsa non sono mancate anche denunce per gravi violazioni.

Secondo il report diffuso dalla Prefettura (relativo alla settimana tra il 17 e il 23 gennaio) sono stati tre i cittadini denunciati per aver violato il “divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus” come si legge nel documento

Una invece l’attività sanzionata per il mancato rispetto delle norme sul green pass. In tutto sono stati oltre 1600 i cittadini sottoposti a controllo e 138 gli esercizi pubblici.