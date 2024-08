Dolore per la morte di Alberto Primo Colombo, storico autista di Linee Lecco

Persona molto conosciuta e stimata, Colombo è morto all’età di 71 anni

I funerali saranno celebrati a Cesana Brianza domani, martedì 6 agosto, alle ore 11

LECCO – E’ grande il dolore a Lecco per la morte di Alberto Primo Colombo, storico autista di Linee Lecco. Il suo ricordo è ancora vivo in tante persone che, proprio in queste ore, stanno testimoniando il loro affetto e la loro vicinanza alla famiglia.

Residente a Cesana Brianza, Alberto Primo Colombo è mancato all’età di 71 anni lasciando la moglie Donatella, i figli Roberto con Antonella, Enrica con Danilo e Mara con Mirko, gli affezionati nipoti Paolo e Noemi, la sorella Pierangela, i cognati, le cognate e i nipoti.

I funerali saranno celebrati a Cesana Brianza domani, martedì 6 agosto, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale dei Santi Fermo e Rustico.