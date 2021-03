Consigliere a Lecco per Rifondazione Comunista, nel 2013 si era candidato alle elezioni regionali

LECCO – All’età di 74 anni è morto Walter Quintini. Un personaggio molto conosciuto sul territorio, soprattutto per il suo impegno politico e sociale. Per anni è stato segretario provinciale della Uil-Sanità e delegato Rsu presso l’ospedale di Lecco. E’ stato anche consigliere comunale a Lecco per Rifondazione Comunista dal 2006 al 2011 e nel 2013 si era candidato alle elezioni regionali nella lista di “Per un’Altra Lombardia- Etico a Sinistra” sempre come esponente di Rifondazione Comunista.

“Una vita spesa, nonostante la sua condizione di diversamente abile, per i diritti alla salute e in particolare verso gli ammalati cronici e le persone con gravi disabilità – ricorda l’amico Giancarlo Bandinelli -. Un uomo straordinario, mai sbiadito, allegro anche se costretto sulla sedia a rotelle, capace di capire le cose con gli occhi e aiutare gli altri a capire che insieme si possono cambiare le cose in meglio. Buon viaggio Walter”.

“Un uomo straordinario, che ha sempre partecipato e dato molto per le lotte sindacali e politiche, per la sanità pubblica, mettendo sempre al primo posto i più deboli e più fragili – ha detto Ercole Castelnovo, Coordinatore Rsu Asst Lecco -. Esprimo a nome di tutti i colleghi Rsu e da parte di tutti i lavoratori le più sentite condoglianze alla famiglia e alla

collega Thea. Buon viaggio compagno Walter grazie per aver percorso e condiviso tante battaglie”.

Anche la Uil Fpl del Lario Como-Lecco, piange Walter Quintini: “Compagno e amico carissimo. Un duro colpo, per la nostra organizzazione. Costituì con altri Compagni nel 1978 la Uil Sanità a Lecco, divenendo il segretario responsabile provinciale. Straordinaria la sua capacità nel tutelare e difendere sia i Lavoratori sia i Cittadini – ha detto il segretario generale Vincenzo Falanga -. Da oggi siamo più soli, ci mancherà tantissimo. Sempre disponibile per chi aveva bisogno, ricordiamo la sua onestà, la purezza, lo spirito solidaristico, nell’affrontare qualsiasi criticità, un esempio per tutti noi, un uomo di lotta e di grandi principi. Ci uniamo nel dolore alla moglie Corinna, ai figli Thea e Igor, a tutti i nipoti”.

“Battaglierai anche da lassù – ha scritto Claudia Valsecchi sui social, candidata alle regionali del 2013 proprio con Quintini -. Sei stato uno dei miei maestri. A volte avversario e a volte alleato. Arrivederci vecchio, giovane comunista”.