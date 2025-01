Due pedoni investiti a Mandello e a Lecco, soccorsi

Il doppio investimento questa mattina, domenica

A essere coinvolte due donne di 64 e 50 anni

MANDELLO/LECCO – Un doppio investimento si è verificato nella mattina di oggi, domenica, in due diverse località del lecchese. A Mandello, poco prima delle 10, una donna di 64 anni è stata travolta in via Alessandro Manzoni, in prossimità del passaggio a livello.

I sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello si sono recati sul posto per prestare le prime cure e trasportare la donna all’Ospedale di Lecco in ambulanza, dove è giunta in codice giallo (media gravità).

Un altro sinistro della stessa natura ha avuto luogo alle undici e mezza, stavolta a Lecco in via Spirola, strada parallela al lungolago. Stavolta a essere coinvolta una 50enne, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che tuttavia ha riportato ferite meno gravi rispetto alla donna investita precedentemente nel paese sul lago.

Allertati per entrambi gli incidenti i Carabinieri di Lecco.