Due risse in tarda serata a Lecco: una in viale Turati e una via Belvedere

Due persone rimaste ferite, un giovane di 28 anni e un uomo di 48

LECCO – Due risse con due persone ferite, si sono registrate ieri sera, venerdì, a Lecco. La prima in viale Turati, alle 21.39, nella quale è rimasto coinvolto un giovane di 28 anni, trasportato in codice verde all’ospedale di Lecco con l’intervento sul posto dell’ambulanza della Croce Rossa di Galbiate, dei Carabinieri e della Polizia Locale.

Il secondo evento violento è avvenuto pochi minuti più tardi, alle 22.09, in via Belvedere, strada che scende da viale Turati verso il centro città. Ad avere la peggio nello scontro è stato un uomo di 48 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco. Sul posto insieme all’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e all’automedica sono intervenuti i Carabinieri.

In entrambi i casi non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato i litigi sfociati poi in due risse con il ferimento di due persone.