Ex dirigente del comune di Lecco muore durante una scalata sul Lagazuoi

Marco Sordelli stava arrampicando con la sorella quando è avvenuto il tragico incidente

Di origine milanese, appassionato di montagna, aveva lavorato a Lecco tra il 2017 e il 2019

LECCO – E’ stato recuperato ieri sera, 26 agosto, il corpo senza vita di Marco Sordelli, ex dirigente del Comune di Lecco, milanese, 48 anni, precipitato sul Lagazuoi. Erano le 17.20 quando i soccorsi sono stati allertati da una scalatrice, il cui fratello con cui era legata in cordata, era volato per diversi metri, mentre stavano scalando la Via del Buco sul Lagazuoi (in Dolimiti sopra Cortina d’Ampezzo) e lei non riusciva a vederlo.

Non potendo avvicinarsi per il troppo vento alla parete, l’elicottero di Pieve di Cadore ha trasportato in quota una squadra del Soccorso alpino di Cortina. Dalle prime informazioni, durante la scalata, Marco Sordelli e sorella erano usciti fuori tracciato, l’uomo accortosi dello sbaglio si stava facendo calare dalla sorella, quando all’improvviso è precipitato finendo su un piccolo terrazzino erboso, una cinquantina di metri più in basso.

Alcuni soccorritori hanno raggiunto dall’alto la donna ferma in sosta e l’hanno sollevata sulla cima, mentre un altro tecnico si è calato fino dall’alpinista privo di vita. Appena il vento lo ha permesso, l’eliambulanza ha recuperato la donna e l’ha trasportata al campo base, per affidarla all’equipe medica a seguito dei possibili traumi e abrasioni alle mani. L’elicottero è poi tornato in parete per provvedere al recupero della salma di Marco Sordelli e del soccorritore. Alle operazioni ha preso parte il Soccorso alpino di Cortina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

Classe 1972, ha lavorato in comune a Lecco tra il 2017 e il 2019, quale Dirigente responsabile dell’Area 2 (Programmazione Finanziaria, Approvvigionamento beni e servizi, Servizi Demografici, Cimiteriali, Comunicazione e Servizi Informatici). In tanti lo ricordano come una persona molto competente e professionale, la sua tragica scomparsa ha colpito anche la nostra città.