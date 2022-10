L’intervento del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco intorno alle 14.30 di domenica

Il ragazzo è stato soccorso in codice verde

GALBIATE – Intervento dei soccorritori nel primo pomeriggio di domenica alla falesia di Galbiate. Un ragazzo di 31 anni impegnato nell’arrampicata è caduto, riportando la frattura di una caviglia.

Sul posto si sono portate due squadre del Soccorso Alpino del Triangolo Lariano e della Centrale Operativa di Lecco e i Vigili del Fuoco. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e portato a valle per il trasporto in ospedale per le cure del caso.