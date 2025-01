Guida in stato di ebbrezza, quattro patenti ritirate e due automobilisti denunciati

Sabato scorso nottata di controlli da parte della Polizia lungo la SS639 a Malgrate

Dalla mezzanotte alle 6 del mattino ben 51 conducenti sottoposti all’etilometro

MALGRATE – La Polizia di Stato, nella notte del 18 gennaio, ha messo in campo un importante servizio di controllo mirato alla sicurezza degli utenti della strada, per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida causati, soprattutto, dall’abuso di alcol e droghe.

Il servizio di contrasto alle stragi del sabato sera è stato organizzato con equipaggi delle Sezioni Polizia Stradale di Lecco e Sondrio, con l’ausilio del personale medico della Questura di Bergamo su apposito ufficio mobile, un camper dotato di specifica strumentazione per rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti dei vari mezzi.

I controlli sono stati effettuati lungo la SS639 nel comune di Malgrate: cinque pattuglie sono state impegnate dalla mezzanotte alle 6 della mattina per sottoporre a screening una buona parte dell’utenza in transito. I conducenti sottoposti a prova con etilometro sono stati 51, con 4 patenti ritirate di cui 2 denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l. Sono stati inoltre effettuati controlli mirati da parte del medico.

A tutti è stata ritirata la patente di guida per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto per la tipologia di violazione accertata.