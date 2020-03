Il bollettino della Protezione Civile: 3491 nuovi contagi e 683 morti in Italia

Conferenza stampa senza Borrelli che ha accusato sintomi febbrili

I dati quotidiani della Protezione Civile: Il totale dei contagi raggiunge quota 57.521

ROMA – 683 nuovi morti in Italia e 3491 nuovi contagi. La Protezione Civile, nella conferenza stampa senza il capo Angelo Borrelli che ha accusato sintomi febbrili e sta attendendo l’esito del tampone, ha diramato il quotidiano bollettino con tutti gli aggiornamenti sulla “giornata di guerra” contro il coronavirus.

Il totale dei positivi nel nostro Paese raggiunge così quota 57.521, mentre il totale dei guariti è di 9362 con un incremento di 1036 nella giornata di oggi, 25 marzo. In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi ci sono 30.920 persone, in terapia intensiva ci sono 3489 pazienti.

Altri dati sulla giornata di oggi sono gli oltre 44.000.000 di euro raggiunti dalla raccolta fondi in favore della protezione civile. Anche oggi dalla Lombardia sono stati trasferiti tre pazienti: uno è stato trasportato a Genova e altri due sono stati accolti a Lipsia, in Germania. In totale sono stati trasferiti dalla Lombardia 32 pazienti Covid e 42 non Covid.

La battaglia contro il coronavirus, poi, conta 9000 volontari impegnati che si uniscono alle altre forze dell’ordine. 720 tende-pre triage davanti ai pronto soccorso di molti ospedali e 151 tende di pre-triage all’interno dei penitenziari.

In arrivo, infine, un team di 140 persone con attrezzature dalla Russia che andranno a sostenere i medici Lombardi; in arrivo in Lombardia e Emilia Romagna anche i primi gruppi di medici volontari. Nei prossimi giorni, poi, dalla Cina arriveranno 50 medici, 80 infermieri, 30 tecnici per allestire un ospedale nelle Marche.

La conferenza si è conclusa con l’appello a non abbassare la guardia: “E’ un momento delicato: è indispensabile mantenere rigorosamente le misure di distanziamento sociale se vogliamo che la curva dei contagi si abbassi”.