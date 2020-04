Il Centro Coordinamento Radio Soccorso dona materiale all’ospedale

Un piccolo aiuto per chi lavora in prima linea

Pelà: “Grazie a tutti coloro che ci hanno dato una mano”

LECCO – Il dottor Valter Valsecchi, Direttore del Dipartimento Cure Primarie di Ats Brianza e la dottoressa Andreina Pirola di Ats Brianza hanno ringraziato l’Associazione Centro Coordinamento Radio Soccorso Ccrs della Provincia di Lecco per il piccolo aiuto che è riuscita a dare grazie ai suoi volontari e alle donazioni effettuata con la raccolta fondi dedicata.

“Un grazie ai Lions Club Val San Martino, Lecco San Nicolò, Lecco Brianza Laghi e Comitato abuso minori. Grazie alla Sartoria Moda di Ponte Nossa (BG) che ci ha donato le mascherine lavabili in tessuto che verranno date ai medici per essere donate ai pazienti domiciliari – ha detto il presidente del Ccrs Cristian Pelà -. Tutti insieme siamo riusciti a consegnare alcuni materiali di protezione per il personale impegnato e le mascherine per i pazienti, ma speriamo anche in nuovi arrivi di materiale come termometri laser, saturimetri e camici monouso per aiutare sempre di più”.

“Noi tutti ci uniamo e ringraziamo tutti i medici, gli infermieri e personale sanitario – conclude Pelà -. Speriamo con questo piccolo gesto di aiutarvi nel vostro lavoro. Lavoro che oggi, come sempre del resto, aiuta tutti coloro che soffrono. A voi va il nostro ringraziamento”.