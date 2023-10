E’ successo oggi pomeriggio

L’intervento è durato quasi 2 ore

LECCO – Soccorso sul monte Resegone nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre: i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con due mezzi fuoristrada con a bordo squadre SAF e l’elicottero Drago 141 per soccorrere una ragazza di 28 anni in difficoltà in zona impervia.

Una volta recuperata, la giovane è stata verricellata e trasportata all’elipiazzola del Bione illesa. L’intervento è terminato alle 19.30.