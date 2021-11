In moto a 185 km orari sulla Sp72: identificato e multato il biker neo patentato

Identificato dalla Stradale di Lecco, gli sono stati tolti 11 punti della patente

Si tratta di un giovane comasco con la passione per le corse motociclistiche, da poco titolare della patente di guida

LECCO – Aveva postato su Youtube il video della sua folle corsa in sella ad una potente moto, mentre sfrecciava a 185 km orari sulla SP72.

Il motociclista, soprannominato “Flash” in Rete, si era filmato con la propria “action cam” mentre sfrecciava tra i Comuni di Lierna e Varenna raggiungendo la velocità di 185 km all’ora e compiendo sorpassi pericolosi di altri veicoli.

La Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Lecco, preso atto del video (poi eliminato dalla Rete dallo stesso motociclista) ha fatto scattare le indagini.

Gli accertamenti informatici sullo “youtuber” hanno permesso di identificare il titolare dell’account del canale e quindi di risalire al centauro.

Si tratta di un giovane residente nel Comasco, con la passione per le corse motociclistiche, da poco titolare della patente di guida per la conduzione di motocicli.

Il ragazzo è stato convocato presso gli Uffici della Sezione Polizia Stradale di Lecco, dove al termine degli accertamenti di rito, è stato sanzionato ai sensi del codice della strada per “la pericolosità dei comportamenti messi in atto”, con particolar riguardo alla velocità elevata ed ai sorpassi pericolosi eseguiti, gli sono stati tolti in totale 11 punti sulla patente di guida ed è stato segnalato alle Autorità competenti per verificare se allo stato attuale sussistano o meno i requisiti per il possesso della patente di guida.