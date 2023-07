Incendio auto in via ai Poggi, Vigili del Fuoco in azione

L’incendio ha interessato anche parte della siepe di un giardino privato

La colonna di fumo nero visibile da quasi tutta la città

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco in mattinata per un incendio auto in via ai Poggi, frazione Falghera, nel rione di Acquate.

In posto per lo spegnimento dell’incendio si sono portate due squadre: dall’auto, le fiamme si sono propagate anche alla siepe di un giardino privato. Presenti anche i Carabinieri.

Diverse le chiamate giunte al centralino dei pompieri dal momento che la densa colonna di fumo nero scaturita dall’incendio era visibile da diversi punti della città.

Inevitabili i disagi alla viabilità lungo la via, rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di spegnimento e di rimozione del mezzo.