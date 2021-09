59enne in bici urtato da un’auto su Corso Monte Santo a San Giovanni

E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso

LECCO – E’ rimasto ferito in modo serio, C.R., il 59enne soccorso nel pomeriggio di oggi, giovedì, in corso Monte Santo a Lecco, nel rione di San Giovanni. L’uomo, in sella ad una bici, è stato urtato da un veicolo in transito.

Nell’incidente, il ciclista si è procurato un trauma cranico oltre che un trauma al volto e alla spalla. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco.