Incidente in montagna. Cade e si infortuna in zona Stoppani, elisoccorso

LECCO – Elisoccorso in azione domenica all’ora di pranzo per un escursionista rimasto infortunato in seguito ad una caduta in zona Rifugio Stoppani.

L’allarme è scattato in codice giallo intorno alle 12.30. Sul posto si è portato l’elicottero di Milano, allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino stazione di Lecco. Una volta recuperato l’escursionista, che avrebbe riportato un trauma a una caviglia, è stato trasportato all’Ospedale di Lecco.