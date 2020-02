Incidente in montagna. Scalatore infortunato sul Medale: interviene l’elisoccorso

L’operazione di soccorso è stata effettuata poco prima delle 10 di oggi, martedì

L’infortunio è avvenuto sul primo tiro della via Milano ’68

LECCO – Intervento dell’elisoccorso questa mattina, martedì, poco prima delle 10 sul Medale a seguito di una chiamata di soccorso.

Ad infortunarsi è stato uno scalatore impegnato con un compagno di cordata lungo la via Milano ’68. Stando a quanto emerso, lo scalatore si sarebbe lussato una spalla al primo tiro della via. Impossibilitato a proseguire per il dolore lancinante, il compagno lo ha calato all’attacco in prossimità di una cengia.

Non riuscendo a muoversi per il dolore, ai due non è rimasto altro che chiamare i soccorsi. Da terra sono partiti due volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco che hanno raggiunto i due scalatori, nel frattempo da Como si è levato in volo l’elisoccorso.

L’elicottero ha raggiunto il Medale e dopo un breve sorvolo ha individuato i due scalatori e i due volontari del Soccorso. Il ferito, già immobilizzato, è stato verricellato e subito trasportato all’ospedale, mentre il compagno di cordata è stato riaccompagnato a valle dai due volontari del Soccorso Alpino.



.