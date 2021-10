Incidente in montagna. S’infortuna sul Resegone, lungo intervento del Soccorso Alpino

La scarsa visibilità non ha consentito l’utilizzo dell’elicottero

LECCO – Volontari del Soccorso Alpino, stazione di Lecco, al lavoro nel pomeriggio di oggi, domenica, dopo la richiesta di intervento per un escursionista di 28 anni che si è infortunato sul Resegone.

La chiamata è stata inoltrata poco prima delle 16, ma la scarsa visibilità dovuta al maltempo non ha permesso l’utilizzo dell’elisoccorso, quindi è stato necessario un intervento via terra che ha inevitabilmente allungato i tempi di intervento.

L’escursionista si è infortunato mentre si trovava sul sentiero numero 8, quello che dal passo del Giuff porta al Resegone. Il 28enne è stato raggunto dai volontari del Soccorso Alpino saliti da Morterone. Una volta sul posto i soccorritori hanno stabilizzato e imbarellato l’escursionista per poi intrapredenre la lunga discesa verso Morterone dove lo hanno consegnato ai personale sanitario che a bordo dell’ambulanza lo ha portato in ospedale in codice verde. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 21.30 circa.