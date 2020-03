Incidente in via Largo Montenero, soccorsa anziana di 70 anni

E’ successo intorno alle 11, l’anziana soccorsa in codice giallo

Sul posto due ambulanze e la Polizia Locale

LECCO – Incidente stradale nella tarda mattinata di sabato in via Largo Montenero: coinvolta una signora di 70 anni trasportato in ospedale in codice giallo.

A condurre i rilievi sul sinistro la Polizia Locale di Lecco giunta sul posto insieme a due ambulanze della Croce San Nicolò: da chiarire se la signora sia stata urtata da un’auto in prossimità delle strisce pedonali o sia caduta da sola sull’asfalto. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in ospedale con traumi a una gamba e alla schiena.

Inevitabili le conseguenze sul traffico: per consentire le operazioni di soccorso la via è stata temporaneamente chiusa, in direzione stazione, dalla Polizia Locale.