L’allarme martedì mattina intorno alle 11

LECCO – Intervento del Soccorso Alpino questa mattina, martedì, per un escursionista infortunato in località Campo de Boi. L’allarme è scattato intorno alle 11, in posto si sono portati gli uomini della stazione di Lecco con il personale sanitario sempre del Cnsas Lecco che hanno provveduto al recupero del malcapitato.

Una volta raggiunto, l’escursionista è stato stabilizzato e portato a valle, quindi trasferito all’Ospedale Manzoni per le cure del caso.